Le couvre-feu généralisé à 18h partout en France à compter de demain et pour une durée minimum de 15 jours. C’est l’annonce majeure faite hier soir par le Premier Ministre Jean Castex, à l’occasion de sa conférence de presse hebdomadaire. Le gouvernement a annoncé une série de nouvelles mesures pour lutter contre la progression de l’épidémie de covid-19. Et notamment un protocole sanitaire renforcé dans les écoles ou encore l’arrêt des activités physiques et sportives en intérieur, dans le cadre scolaire et extrascolaire. Concernant le couvre-feu avancé à 18h sur l’ensemble du territoire métropolitain, le président de la Charente-Maritime et de l’Assemblée des Départements de France Dominique Bussereau a déclaré sur twitter : « je regrette vivement le couvre-feu généralisé dans tout le pays. Une différenciation selon les territoires aurait été plus juste ».

