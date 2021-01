Le skipper rochelais s’est laissé distancer au large des côtes brésiliennes, après une semaine difficile. Comme il le craignait, il a été nettement ralentit dans sa course. Il est désormais à 150km du leader Charlie Dalin. Mais tout est encore possible et rien n’est joué, avec encore pas mal de coups à tenter lors des 4000 derniers milles le séparant des Sables d’Olonne.