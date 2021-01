Scène ouverte avec l’auteur Pierre Brandao originaire de Saint-Maixent-l’Ecole (79).

Né en 1966, à Amiens (80), Pierre Brandao se dirige très tôt vers la littérature. Poésies, pièces de théâtre et puis romans fleurissent alors au fil des ans, parcourant sa vie professionnelle, associative et familiale. Très tôt, alors qu’il a quinze ans, Pierre Brandao s’intéresse à la poésie. Il rencontre Gilles Sorgel, un poète réputé, à l’origine d’une association intitulée «Les amis de Marcel Chabot». Pierre aide le président à développer l’action culturelle d’alors: création et mise en place sur plusieurs années d’une revue poétique «La Nouvelle Proue», édition de poètes, création d’un festival annuel et d’un concours international de poésies… Le départ pour Paris (75) et d’autres contingences obligera Pierre à arrêter sa collaboration avec Gilles Sorgel, contraint de dissoudre l’association et la société d’imprimerie qu’il avait créée. Participation de Pierre sur plusieurs forums poétiques, dont celui de Guillaume de Chantérac, «Accents poétiques». Création en 2000 et en 2001, en partenariat avec la ville de Surgères(17) et de l’association Music Art Diffusion, d’un concours de poésies national. L’association locale «les gars’d’zart» devient, sous l’égide de Pierre, «L’envers des rimes». Création les années suivantes de plusieurs spectacles donnés à la Rochelle: Brasil, souffle d’espoir, Hommage à Albert Cribier, soirée commémorative du tremblement de terre à Haïti, exposition pour le nouvel an chinois de poèmes illustrés… Il est également le fondateur d’une association d’édition loi 1901: Edi’lybris, née en octobre 2010. En 2020, une vingtaine de personnes ont rejoint et plus de 35 publications ont vu le jour. S’inspirant du contrat d’édition à compte d’éditeur, le concept a été développé au fil des ans et permet aujourd’hui de placer l’auteur cœur du dispositif de l’édition. Pendant près de quarante ans, Pierre publie régulièrement ses romans policiers (dont certains sont sortis initialement sous contrat d’édition à compte d’éditeur) et ses recueils de poésies. Le dernier roman en date est «Quelle tuile!», qui se déroule sur l’île d’Oléron.

En séance de dédicace le samedi 16 janvier 2021 entre 10h et 18h au centre E.LECLERC de Surgères.

https://www.edilybris.fr/

https://www.facebook.com/pierre.brandao