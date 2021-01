L’école de sauvetage et de natation de Dolus-d’Oléron lance un appel aux dons pour financer l’achat d’une nouvelle piscine, après le vol du bassin d’apprentissage de la plage de Verbois. Un conteneur de 2 tonnes, aménagé en piscine, qui a mystérieusement disparu en novembre dernier. L’enquête de gendarmerie n’a pas permis de le retrouver. Et l’assurance ne fonctionne pas. Un coup dur pour le gérant François Matagne. Il a donc lancé une cagnotte en ligne pour financer la construction d’une nouvelle piscine. Et c’est sur le site Kiss Kiss Bank Bank que François Matagne a mis en place cette opération. Pour l’heure, plus de 5600 euros ont été collectés sur un objectif de 8000. Les fonds récoltés serviront à compléter son emprunt bancaire pour pouvoir recréer le même bassin, qui avait permis à apprendre à nager à 250 enfants l’été dernier. L’argent permettra donc de commander une nouvelle benne pour une valeur de 6500 euros, plus l’habillage en bois, le liner et la quincaillerie. Tout cela ne comprend pas la main d’œuvre, ni le local technique qui lui n’a pas été volé.

Aujourd’hui, tout est à refaire pour le gérant de l’école Oléron sauvetage côtier, maître-nageur et formateur en secourisme, qui s’est donné jusqu’à la fin du printemps prochain pour reconstruire une piscine. Impossible pour lui d’être privé de son outil de travail. François Matagne ne lâche rien et veut continuer à développer son activité et ses projets qui ont du sens pour lui. Il se dit énormément réconforté par les nombreux messages de soutien qu’il reçoit sur les réseaux sociaux depuis qu’il a dénoncé le vol dont il a été victime.

En échange de vos dons, François Matagne propose des contreparties qui vont d’une invitation à une soirée de remerciements à un stage de sauvetage.