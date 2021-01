La naissance d’une nouvelle association en presqu’île d’Arvert. Le Mouvement d’actions pour le littoral, la nature et l’environnement vient de voir le jour. Ses membres fondateurs ont décidé de l’appeler par son acronyme Maline. Sa constitution a été publiée avant-hier au journal officiel. L’association environnementale peut désormais engager ses premières actions, avec en priorité la lutte contre toute forme d’atteinte au milieu naturel et à la ressource en eau. En ligne de mire actuellement : l’aménagement du port chenal de l’Atelier à La Tremblade qui doit être achevé en mai prochain. On écoute le président de Maline Jean-Paul Mosnier, qui est aussi conseiller municipal d’opposition :

L’association Maline compte déjà une trentaine de membres. Elle proposera des ateliers et des conférences dès que les conditions sanitaires le permettront. Pour rejoindre le mouvement, il est possible d’envoyer un mail à association.maline@gmail.com