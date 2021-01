Le Swansea III n’a plus été vu depuis vendredi soir. Parti du port de La Rochelle dans l’après-midi pour Saint-Denis-d’Oléron où il devait rendre visite à son ex-conjointe et à sa fille, le skipper, un homme de 48 ans, et un ami embarqué à bord n’ont plus donné de nouvelles depuis. C’est une personne proche du navigateur qui a donné l’alerte hier en début d’après-midi. Un important dispositif de recherche a aussitôt été déployé sur zone : une vedette de la SNSM et l’hélicoptère Dauphin de la Marine nationale. En vain. Les recherches en mer ont été stoppées à la tombée de la nuit. Elles reprendront dès que les conditions météos le permettront. Une enquête a été ouverte par la brigade de surveillance du littoral de la gendarmerie maritime de La Rochelle.