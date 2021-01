Vers l’ouverture d’un centre de vaccination à Surgères. La ville en sera équipée dès la semaine prochaine. Les services de l’Etat, l’Agence régionale de santé et les élus locaux y travaillent. Plus complexe à mettre en place qu’un centre de dépistage, là il est question de mobiliser un certain nombre de professionnels de santé pour vacciner dans un premier temps les plus de 75 ans. Pour la Communauté de communes Aunis Sud, qui est cheville ouvrière dans ce projet, il est important d’avoir un centre de vaccination de proximité. On écoute son président Jean Gorioux :

Jean Gorioux qui en appelle à plus de vigilance quant au respect des gestes barrières et des mesures de sécurité sanitaire, face à une recrudescence de l'épidémie en Charente-Maritime. Le taux d'incidence est passé de 61 cas pour 100 000 habitants vendredi dernier à 97 cas ce lundi. Il redoute par ailleurs la mise en place d'un couvre-feu généralisé à 18h. Mesure qui est à l'étude et qui pourrait être annoncée demain soir par le Premier ministre.