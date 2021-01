Un agriculteur doit comparaître cet après-midi devant le tribunal correctionnel de La Rochelle pour mise en danger de la vie d’autrui. En marge d’une action du collectif Bassines non merci, il avait agressé plusieurs opposants aux réserves de substitution. Les faits remontent au 25 juillet 2019 à La Grève-sur-Mignon. Les précisions sur cette affaire.

Dans un communiqué diffusé ce lundi, le collectif Bassines non merci explique que deux personnes, exploitants et conducteurs de travaux agricoles, avaient embouti un véhicule du Courrier de l’Ouest et manqué de créer des accidents encore plus graves, alors qu’il organisait une manifestation pour vérifier l’application des restrictions d’arrosage, accompagné par la presse et la gendarmerie.

Seul l’un d’eux doit être jugé ce mercredi pour mise en danger de la vie d’autrui. Le second, étant mineur au moment des faits, sera jugé ultérieurement par le tribunal pour enfant. Précisons que celui-ci s’est en outre rendu coupable depuis de nouvelles intimidations à l’encontre de membres du collectif Bassines non merci. Faits qui ont fait l’objet d’un nouveau dépôt de plainte.

Quatorze anti-bassines sont convoqués ce mercredi à 13h30 au tribunal de La Rochelle. Ils se sont constitués partie civile et ont fait appel aux services de Me Nathanaël Ormilien, avocat au barreau des Deux-Sèvres à Niort, pour les représenter, expliquent-ils.

Et de conclure : « la liberté de manifester et d’exprimer ses opinions doit être défendue coûte que coûte ».