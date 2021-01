La disparition de Georges Pernoud. Le journaliste, qui fut à la barre de l’émission Thalassa su France 3 pendant plus de quarante ans de 1975 à 2017, s’est éteint à l’âge de 73 ans. C’est sa famille qui l’a annoncé ce matin. L’animateur est décédé dans un hôpital de la région parisienne des suites d’une longue maladie, selon sa fille Fanny Pernoud. Les hommages sont nombreux. Le maire de La Rochelle Jean-François Fountaine salue la mémoire de son ami et amoureux de la mer. « Il aura contribué fortement à éveiller mes consciences pour la protection du littoral et des océans », a-t-il publié sur twitter.

Hommage à mon ami Georges Pernoud, l’amoureux de la mer.

Il était d’une humilité et d’une sincérité exemplaire. Il aura contribué fortement à éveiller les consciences pour la protection du littoral et des océans. Sincères condoléances à sa femme, Monique et à ses proches. pic.twitter.com/eyhZ3BwxlP — JF Fountaine (@JFFountaine) January 11, 2021