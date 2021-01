L’humidité se transforme en fin de nuit en phénomènes glissants sur un grand nombre de routes départementales.

Les équipes de la Direction des Infrastructures du Département de la Charente-Maritime procèdent actuellement à des opérations de salage notamment sur:

La RD 911 entre Rochefort, Surgères et limite Deux-sèvres,

La RD 939 entre La Rochelle, Surgères et St Jean d’Angély,

La RD 733 Viaduc de l’Estuaire de la Charente,

La RD 9 et RD10 entre La Rochelle et Charron,

La RD 137 entre Marans et la RN11,

La RD 137 entre La Rochelle et Rochefort,

La RD735 sur l’ile de Ré,

Les RD 150, RD18, RD150, RD939, RD739, RD950 sur l’ensemble des secteurs St Jean d’Angély, Aulnay, Matha, Saintes et Gémozac,

Les RD728, RD123, RD728E, RD25, RD14, RD26, RD734, RD730 sur les secteurs de Marennes, Oléron, Royan, Presqu’il d’Arvert et Cozes,

La RD 137, RD142, RD700, RD732, RD730 sur les secteurs de Pons, Mirambeau, Jonzac, Montendre, Montlieu la Garde, Montguyon.