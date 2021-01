Deux chefs d’entreprises du territoire viennent de bénéficier d’aides à l’emploi pour le recrutement de deux jeunes de moins de 26 ans. Jean-Charles Turpin dirige une société de menuiserie et d’agencement à Saint-Sulpice-de-Royan. Il a pu embaucher début novembre César, 24 ans, en CDD de 9 mois grâce à un Contrat initiative emploi, pris en charge à 47% par l’Etat et incluant la mise en place d’actions de formation. Une solution intéressante en ces temps de crise économique et sanitaire pour le patron. On l’écoute :

Objectif désormais, pérenniser cet emploi. Une chance pour César, surtout en ce moment :

Pascal Alibert gère une entreprise de peinture et décoration à Vaux-sur-Mer. Il a recruté Jade, 17 ans, en contrat d’apprentissage, suite à un stage. Il bénéficie d’une aide de 5000 euros pour un apprenti mineur. C’est 8000 euros pour un apprenti majeur. Des moyens de l’Etat qui ont été renforcés depuis la crise. On écoute le préfet Nicolas Basselier :

1800 contrats d’apprentissage ont été signés à la rentrée 2020 en Charente-Maritime. Un chiffre en augmentation de 10% par rapport à l’année précédente.