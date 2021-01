Le point sur l’épidémie de Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine. Elle progresse dans la région. Les indicateurs sont en légère hausse. Le nombre de nouveaux cas confirmés a augmenté et le taux d’incidence a gagné 30% pour s’établir à 93 cas pour 100 000 habitants, contre 70 cas pour 100 000 habitants une semaine plus tôt. Le taux de positivité est également en hausse et s’élève à 4%. En Charente-Maritime, deux personnes sont mortes du Covid-19 en une semaine, soit un total de 114 décès dans le département depuis le début de l’épidémie.