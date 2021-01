Le message de mise en garde de l’ONF en Charente-Maritime : ne jetez pas vos sapins de Noël en forêt ou sur la dune ! Certaines personnes abandonnent les arbres coupés dans ces milieux naturels, croyant bien faire pour protéger l’environnement. Or, c’est tout le contraire.

Outre le fait qu’abandonner son sapin de Noël en forêt est une pratique interdite, passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 1500 euros, elle n’est pas sans conséquence sur le milieu naturel. Selon l’Office national des forêts, les sapins commercialisés pour les fêtes ne sont pas forestiers. Ils sont issus de plantations en pépinières qui ne sont pas soumises à la même législation sur les produits phytosanitaires. Pour les agents de l’ONF, l’accumulation de déchets végétaux comme les sapins peut être nocive pour les sols forestiers. Les grandes quantités d’aiguilles concentrées en un même endroit peuvent asphyxier et acidifier le sol localement. Plus généralement, et dans certains cas, même si la transformation fonctionne bien, l’enrichissement du sol produit par le dépôt de déchets végétaux, issus de culture, nuit à l’écosystème forestier. Des champignons ou des parasites qui n’ont rien à voir avec le milieu forestier peuvent se cacher entre les aiguilles et constituer un danger pour la flore locale.

Il faut savoir que le recyclage des sapins coupés en milieu naturel n’est utilisé qu’à titre exceptionnel, pour fixer la dune sur le littoral, comme c’est le cas chaque année sur l’île de Ré. Un territoire peu boisé où la pratique est autorisée. Mais pas sur l’île d’Oléron qui bénéficie d’une grande forêt et donc de végétaux locaux qui peuvent être réutilisés localement.

Lorsque les forestiers ont recours aux sapins, ces derniers doivent être taillés et mis à plat sur la dune pour ne pas être emportés par le premier coup de vent.

Finalement, pour les spécialistes, la meilleure place où jeter son sapin de Noël coupé, c’est à la déchetterie ou dans son composteur, ou bien dans les chèvreries du coin qui les récupèrent pour les donner à manger à leurs bêtes. C’est en effet un excellent complément alimentaire pour les caprins.