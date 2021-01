Une enquête a été ouverte après le spectaculaire accident qui s’est produit hier matin à Aytré entre une voiture et un train de marchandises transportant des céréales. C’était peu avant 6h. Le véhicule s’est retrouvé pour une raison encore indéterminée sur la voie ferrée, à hauteur de la zone commerciale de Bel air. Percuté de plein fouet, il a été traîné sur 200 mètres. Secourue par les pompiers, l’automobiliste, une femme de 42 ans, a dû être désincarcérée. Polytraumatisée, elle a été transportée à l’hôpital de La Rochelle. Les secours ont ensuite vérifié à l’aide d’un maître-chien et d’un drone qu’il n’y avait pas d’autres victimes. Le trafic des trains a été totalement interrompu au départ et à l’arrivée de La Rochelle. La SNCF annonçait une heure et demi de retard. La circulation a également été perturbée sur la rocade de La Rochelle.