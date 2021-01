Le dispositif hivernal a été activé hier soir en Charente-Maritime. En raison de l’arrivée d’une vague de froid, et d’une forte baisse des températures ces prochains jours, jusqu’à -6° ressentis la nuit, le préfet Nicolas Basselier a décidé de prendre des mesures en faveur des personnes sans-abri ou mal logées. Ainsi, 42 places d’hébergement d’urgence supplémentaires ont été ouvertes à La Rochelle, contre 63 habituellement. Le nombre a été réduit en raison du contexte sanitaire. Et puis une dizaine de places sont également ouvertes à Rochefort, Saintes, Royan, Jonzac et Saint-Jean-d’Angély, en plus des 506 places ouvertes à l’année. Les maraudes sont renforcées dans l’agglomération de La Rochelle. Et les horaires d’ouverture des accueils de jour sont étendus. Pour rappel, pour signaler une personne en difficulté, il faut composer le 115.