Les écoliers des Mathes-La Palmyre privés de cantine pour cause de Covid-19. Un membre de l’équipe du restaurant scolaire a été testé positif. Il a été immédiatement placé à l’isolement, ainsi que tous les cas contact. Sauf les enfants du groupe scolaire qui ne sont pas considérés comme tels assure l’Agence régionale de santé. Les parents d’élèves ont été informés de la situation et des conséquences sur le service de cantine qui ne sera donc pas assuré pendant plusieurs jours, faute de personnels. Et les enfants ne pourront pas être accueillis sur le temps du déjeuner. La mairie cherche une solution pérenne.