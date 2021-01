Les parlementaires de Charente-Maritime interpellent le gouvernement au sujet du développement éolien terrestre. Les cinq députés et deux sénateurs sur trois viennent d’adresser une lettre ouverte à la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili pour l’alerter sur la multiplication des projets dans notre département. Selon ces élus, un niveau de saturation a été atteint en Charente-Maritime qui concentre 85% des éoliennes de la région Nouvelle-Aquitaine, avec 100 machines installées et 400 en projet. Ils dénoncent le manque de concertation avec les territoires concernés et demandent de travailler sur un développement alternatif en mer, comme le projet en cours d’étude au large de l’île d’Oléron.