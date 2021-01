2021, année de reconquête de la vallée de la Trézence en Vals de Saintonge. Un espace naturel sensible de 1200 hectares, situé entre Surgères et Saint-Jean-d’Angély, que le Département de la Charente-Maritime a souhaité réhabiliter et protéger, suite à l’abandon du projet de grand barrage annulé par le conseil d’Etat en 2003. Un plan de gestion durable sur dix ans a été lancé l’an dernier. 37 actions ont été définies pour préserver les richesses patrimoniales, tout en maintenant une activité agricole respectueuse de l’environnement et en permettant la valorisation du site. C’est ce que nous dit Lionel Quillet, premier vice-président du Département :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/01/trezence-1.mp3 Des travaux de restauration ont débuté en juillet dernier, parallèlement à des travaux d’assainissements routiers. Un circuit pédestre de 12 kilomètres sera réalisé dans le courant de l’année 2021. Et dès le printemps prochain, le site sera ouvert à la visite. Lionel Quillet :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/01/trezence-2.mp3 A noter que le cours d’eau de La Trézence fait l’objet d’une étude lancée en juillet qui devrait donner lieu à des travaux fin 2022.