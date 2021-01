J-1 avant l’Epiphanie. Fête chrétienne qui consiste à partager la traditionnelle galette des rois, quelques jours après les fêtes de Noël et du Nouvel an. A Surgères, l’artisan boulanger-pâtissier Christian Piet propose à cette occasion une nouvelle collection de neuf fèves uniques, invitant à la découverte du patrimoine charentais-maritime et des lieux emblématiques du département. Fabriquées en France en véritable porcelaine, elles ont été conçues par Christian Piet lui-même, qui en a réalisé les maquettes et qui se fait un plaisir de les dissimuler dans ses galettes briochées ou à la frangipane. On l’écoute :

Christian Piet qui en profite pour souhaiter une belle année et surtout une très bonne santé. Il vous donne rendez-vous au Palais des gourmandises, rue Audry-de-Puyravault à Surgères.