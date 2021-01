Dominique Bussereau adresse ses vœux aux Charentais-Maritimes. Dans un communiqué publié hier, le président du département affiche ses ambitions pour 2021 : continuer à aménager et animer durablement le territoire, renforcer la présence du Département auprès des habitants les plus vulnérables et soutenir les professionnels impactés par la crise du Covid-19. Dominique Bussereau qui présente ainsi ses derniers vœux à la tête de la collectivité, puisqu’il a rappelé sur twitter fin de semaine dernière qu’il ne sera pas candidat à sa propre succession lors des Départementales prévues en mars prochain, mais qui devraient être reportées en juin en raison de la crise sanitaire.