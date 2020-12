Gros succès pour l’opération des boîtes de Noël en Charente-Maritime. Environ 3000 boîtes ont été collectées. Et la palme revient à Véronika Tornade sur les réseaux sociaux, qui a réussi à rassembler en 20 jours plus de 800 boîtes, grâce à ses nombreux points de collecte. Une dizaine qu’elle a su mobiliser. La distribution aux plus démunis, qui a débuté hier, se poursuit aujourd’hui.