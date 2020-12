Un partenariat a été passé ce mardi entre Charente-Maritime women cycling et le club de rugby qui s’engage auprès de cette équipe de haut niveau à l’accompagner dans son développement et sa structuration. Le Stade rochelais mettra à disposition ses équipements et assurera le suivi médical, scolaire et professionnel des coureuses, avec en ligne de mire la participation au Tour de France féminin en 2022.