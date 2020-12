Face à la crise sanitaire et économique, la Communauté d’agglomération de Royan Atlantique soutient ses entreprises en difficulté. Les élus de la CARA ont voté avant-hier une enveloppe de 790 000 euros pour aider les commerçants, artisans et associations de leur territoire. Ce dispositif vise à amortir les répercussions économiques du premier confinement. On écoute le président Vincent Barraud :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/cara-1.mp3 Une aide qui sera très certainement reconduite en 2021 pour compenser les pertes engendrées par le deuxième confinement. Vincent Barraud :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/cara-2.mp3 Une enveloppe d’un million d’euros dont le montant pourra évoluer en fonction de la demande.