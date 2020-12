Surgères renforce son système de vidéoprotection dans les quartiers de la gare et de la zone industrielle Ouest. Face à une recrudescence des problèmes d’incivilités, de vols, d’incendies de véhicules, de dégradations et de troubles à l’ordre public, la Ville et la Communauté de communes Aunis Sud ont décidé d’augmenter et de rénover le dispositif qui va passer de 16 à 22 caméras. Des caméras plus précises et plus performantes avec une meilleure définition afin d’améliorer notamment la lisibilité des plaques d’immatriculation des véhicules. On écoute le président de la CdC Aunis Sud Jean Gorioux :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/cameras-1.mp3 Des outils qui s’avèrent efficaces dans ces secteurs sensibles pour lutter contre des faits qui continuent de pourrir la vie dans les quartiers :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/cameras-2.mp3 Coût de l’investissement : 6000 euros.