Alors que se déroule en ce moment celui de la réalisatrice et comédienne Mélanie Laurent pour son film « Le bal des folles », la production Prélude et le réalisateur Arnaud Des Pallières vont prochainement investir la cité de Colbert et ses alentours pour les besoins d’un film d’époque dont l’intrigue se déroule fin 18e début 19e. Le tournage est prévu entre avril et juillet 2021. La production recherche actuellement des lieux pour les prises de vue : une maison ancienne non rénovée d’au moins 120m², isolée ou non. Et une bâtisse ou un vieux corps de ferme avec une cour et des dépendances dans leur jus. Si vous possédez ce type de bien, vous pouvez envoyer des photos à reperagesproductions@gmail.com