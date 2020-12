Week-end meurtrier sur les routes de Charente-Maritime. Samedi matin, un véhicule totalement immergé, tombé dans un fossé, a été découvert par les sapeurs-pompiers à Bourcefranc-le-Chapus, route de Mérignac. Il était aux alentours de 8h30. Deux personnes décédées ont été retrouvées à l’intérieur de l’habitable, par les plongeurs du Sdis 17. Il s’agissait de deux hommes de 24 et 37 ans. Une enquête a été ouverte. D’après les premiers éléments, il pourrait s’agir d’une sortie de route. Une autopsie doit être pratiquée mercredi. Des analyses toxicologiques permettront de déterminer si les deux victimes avaient consommé de l’alcool ou des produits stupéfiants.

Et puis samedi matin toujours, à Saint-Vivien, près de La Rochelle, un accident a fait un mort et un blessé léger. Peu avant 8h, une voiture et un véhicule utilitaire sont entrés en collision rue Des petits bonneveaux. Le choc a été violent. Une douzaine de pompiers sont intervenus. Un homme de 70 a été déclaré décédé. Légèrement blessé, un homme de 36 ans a été transporté à l’hôpital de La Rochelle.