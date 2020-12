Le collectif Samedi debout appelle à deux nouveaux rassemblements ce week-end à Rochefort. Fort de deux manifestations qui ont rassemblé une centaine de personnes les 5 et 12 décembre, il poursuit son action avec tout d’abord un mouvement demain contre la loi sécurité globale à 11h sur l’esplanade Jean-Louis Frot où une soupe populaire sera proposée aux militants. Puis dimanche, le collectif organise un bal solidaire à 15h place Colbert, en soutien aux acteurs culturels actuellement privés d’ouverture pour cause de covid. On écoute Florence Jadot, l’une des porte-paroles du collectif Samedi debout :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/samedi-debout.mp3