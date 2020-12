La Ville informe que de faux démarcheurs se présentent actuellement au domicile de particuliers comme étant mandatés par la commune pour vérifier leurs installations. Ils prétextent que les appareils sont défectueux, et qu’il faut les changer, et en profitent pour facturer leurs victimes 100 euros. La mairie indique qu’elle n’a mandaté aucun démarcheur pour ce type d’opérations et que chacun doit rester vigilant face à ces pratiques frauduleuses.