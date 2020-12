Qui pour succéder à Luc Servant à la tête de la Chambre d’agriculture de la Charente-Maritime ? Réponse le 22 janvier à l’occasion des élections qui vont permettre de trouver un remplaçant à celui qui occupait cette fonction depuis douze ans et qui vient d’être élu à 52 ans président de la Chambre régionale d’agriculture de la Nouvelle-Aquitaine. L’exploitant céréalier de Benon a annoncé sa démission cet après-midi, mais il reste membre du bureau et va continuer à gérer certains dossiers. C’est Cédric Tranquard, 44 ans, agriculteur à Archingeay et premier vice-président, qui va assurer l’intérim.