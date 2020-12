C’est demain soir que débutent les congés scolaires, mais les vacances ont déjà commencé pour un certain nombre d’élèves dont l’absence est tolérée aujourd’hui et demain, suite aux dernières annonces gouvernementales concernant l’épidémie de covid-19. Des annonces qui font bondir la FSU 17. Pour le syndicat enseignant de Charente-Maritime, cette mesure est une nouvelle marque de mépris à l’égard des personnels de l’Education nationale. Ecoutez son secrétaire départemental Pascal Gandemer :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/fsu-1.mp3 Pascal Gandemer qui redoute une progression de l’épidémie pendant ces fêtes de fin d’année. Et il se fait du souci pour la rentrée en janvier :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/fsu-2.mp3 Pascal Gandemer appelle à plus de moyens et à un renforcement du protocole sanitaire à la rentrée pour maintenir les écoles ouvertes. Il continue également de réclamer un aménagement des programmes scolaires sur deux ans face aux difficultés engendrées par les périodes de confinement.