Nouveau revers pour le projet éolien de Saint-Georges-du-Bois/Benon. Sans surprise, les élus du conseil communautaire Aunis Sud ont voté mardi majoritairement contre l’implantation de six éoliennes sur les deux communes. 41 voix contre, 2 pour et 6 abstentions. Le président de la CdC et maire de Saint-Georges-du-Bois Jean Gorioux, qui est personnellement impliqué dans ce projet, n’a pas pris part à la délibération.