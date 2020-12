Scène ouverte avec la comédienne Lydia Chauvin de Châtelaillon-Plage.

Née à Toulouse, mais parisienne dès l’âge de quatre ans, c’est en intégrant l’école des enfants du spectacle dans le 5ème arrondissement de Paris dès la primaire, que naît sa passion pour le théâtre. Elle fait toute sa scolarité dans des établissements aux horaires aménagés pour laisser plus de place à cette activité. Elle passe ses soirées dans différents cours de théâtre, puis en formation classique en conservatoire, pour finir à l’école Fanny Vallon. Depuis, elle s’adonne dès que possible aux joies de la scène et parallèlement, elle essaie de transmettre sa passion du théâtre en donnant des cours dans les écoles, les centres culturels et les associations.

https://www.facebook.com/lydia.chauvin