Vive émotion après la mort tragique d’une collégienne de 12 ans mardi après-midi à Royan. La jeune fille a été heurtée par un bus sur le parking de la gare multimodale, devant plusieurs de ses camarades qui sortaient de cours. Une cellule psychologique a été activée au sein du collège Emile-Zola où était scolarisée la victime. L’établissement est sous le choc. Hier matin, le drame a été évoquée par les enseignants et les élèves dans toutes les classes. Une minute de silence a été observée en mémoire de l’adolescente. A noter qu’une aide psychologique par téléphone est à la disposition des témoins de l’accident au 05 46 05 88 10 pour les plus de 16 ans et au 05 46 39 61 70 pour les moins de 16 ans.

Du côté de l’enquête, les investigations de la police technique et scientifique se poursuivent pour tenter d’expliquer clairement les circonstances de ce drame. Le conducteur, qui n’était pas sous l’emprise d’alcool, roulait à très faible allure et ne s’est rendu compte de rien selon le parquet. Hier, le président de la Communauté d’agglomération Royan atlantique Vincent Barraud a témoigné de son soutien à l’ensemble du personnel de la société Transdev qui est en charge des transports en commun sur le territoire.