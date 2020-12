Les gaziers et électriciens de Charente-Maritime appelés à se mobiliser aujourd’hui. Une journée d’action a été lancée par la CGT énergie 17, FO, la CFE-CGC et la CFDT. Les syndicats entendent exprimer leur opposition aux projets Hercule porté par EDF, et Clamadieu d’Engie. « Des projets destructeurs pour nos entreprises », disent-ils. Deux manifestations sont prévues dans le département : à 10h30 devant la préfecture de La Rochelle, et même heure devant la permanence du député LREM Jean-Philippe Ardouin à Saintes.