Le développement éolien continue de faire du bruit en Charente-Maritime. Alors que plus de 400 machines sont en cours d’instruction dans le département, le territoire est confronté à un phénomène de saturation, en raison de la multiplication des projets à outrance. Le Conseil départemental, qui a fait adopter il y a deux ans un moratoire sur toute nouvelle implantation, garde un œil vigilant sur ce dossier, via son Observatoire de l’éolien afin de rééquilibrer au mieux le territoire. Mais le constat est alarmant. On écoute Lionel Quillet, premier vice-président du Département :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/eolien-1.mp3 Un Schéma de développement durable incluant le mix énergétique sera opérationnel en juin. Mais pour l’heure, les projets vont bon train, principalement à l’intérieur des terres comme sur l’Aunis et les Vals de Saintonge. Et rien ne semble faire barrage. Lionel Quillet :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/eolien-2.mp3