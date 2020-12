La vente de feux d’artifice et de produits explosifs et inflammables interdite depuis hier en Charente-Maritime. Le préfet Nicolas Basselier a pris un arrêté en ce sens ce mardi. La mesure court jusqu’au 3 janvier minuit. Le contexte sanitaire et sécuritaire impose en effet une vigilance particulière cette année qui a conduit à cette prise de décision. Toutefois, la mesure ne s’applique pas à la vente ou l’utilisation de pétrole et de gaz à usage domestique.