On vous parlait lundi de Saint-Jean-d’Angély qui, grâce à ce dispositif, va bénéficier de moyens financiers pour développer son cœur de ville. Il faudra aussi compter entre autres sur Marennes-Hiers-Brouage, Matha, Saint-Pierre-d’Oléron, Saujon, Surgères et les candidatures groupées de Saint-Porchaire et Pont-l’Abbé-d’Arnoult qui vont toutes pouvoir concrétiser leurs projets de revitalisation avec ce programme qui s’inscrit dans le cadre du plan de relance de l’Etat.