Alors que les conseillers communautaires sont invités à se prononcer ce soir sur le projet d’implantation de six machines sur les communes de Saint-Georges-du-bois et Benon, près de Surgères, la Fédération environnement durable appelle à voter contre. Elle demande aussi au président de la collectivité, qui est également maire de la commune georgipolitaine, de prendre position. On écoute Michel Broncard, vice-président de la Fédération environnement durable :

Et selon nos informations, Jean Gorioux, qui ne souhaite pas s’exprimer sur le sujet, ne prendra pas part à cette délibération, et va se retirer juste avant le vote qui intervient dans le cadre de l’enquête publique, à la demande du préfet de la Charente-Maritime.