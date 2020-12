C’est une première en Charente-Maritime. Les trois missions locales de La Rochelle-Ré-Aunis, Rochefort-Marennes-Oléron et Royan Atlantique s’unissent et mutualisent leurs moyens et compétences dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif national d’obligation de formation des 16-18 ans. Une nouvelle mesure entrée en vigueur le 1er septembre, qui vise à remotiver les jeunes en situation d’échec ou de décrochage scolaire. C’est ce que nous dit Paul Durand, directeur de la Mission locale Rochefort-Marennes-Oléron :

Paul Durand qui nous précise le rôle que vont jouer les missions locales auprès des jeunes :

500 jeunes actuellement inscrits dans les trois missions locales du territoire correspondent à ce dispositif.