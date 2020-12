Jean Castex était samedi à La Rochelle. Le Premier ministre a annoncé un plan de relance à 100 milliards d’euros. Il a signé l’accord national et sa déclinaison départementale qui ont pour objet de soutenir l’économie qui a souffert de la crise sanitaire. « C’est considérable », a déclaré le chef du gouvernement. Sur ces 100 milliards, la Charente-Maritime va bénéficier d’une enveloppe de 23 à 27 millions d’euros. Une partie sera affectée au renforcement de l’isolation de quatre collèges dont celui de Marennes. Une autre à la préservation des sites de La Fumée à Fouras et de la Gautrelle sur Oléron. Et puis à la création d’une passerelle dédiée aux navettes électriques sur le pont de l’île de Ré.