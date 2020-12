L’appel à la mobilisation du Collectif non essentiel de Charente-Maritime. Une manifestation est prévue cet après-midi à 15h devant la préfecture de La Rochelle pour réclamer la reprise de toutes les activités, sans attendre le 20 janvier pour celles qui sont encore fermées comme les restaurants, les bars, salles de sport, cinémas ou les boîtes de nuit. « Il y a urgence en cette période de fêtes », s’alarme le collectif qui ne comprend pas la situation. On écoute Dimitri Lamy, l’un des porte-parole et gérant d’une salle de sport à Saint-Sulpice-de-Royan :

Dimitri Lamy qui appelle à une forte mobilisation :

A noter qu'une délégation du collectif doit être reçue à 14h30 par le préfet.