Saint-Jean-d’Angély lauréate de l’appel à projet « Petites villes de demain ». Un dispositif de l’Etat lancé en octobre dernier par Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. Ce programme va permettre à la Ville de bénéficier de soutiens financiers nécessaires à la réalisation des projets de réhabilitation du cœur de ville et de l’accueil des futurs curistes lorsque la construction des Thermes sera achevée en 2023. Saint-Jean-d’Angély fait également partie des 40 petites villes retenues par la Région Nouvelle-Aquitaine et bénéficiera d’appuis financiers importants pour son projet de cœur de ville.