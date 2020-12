Les communes de Dolus, Saint-Georges et Saint-Pierre viennent d’installer des espaces publics conviviaux et sains sans tabac. L’opération s’est déroulée courant novembre, dans le cadre du « Mois sans tabac ». Les précisions de Lucie Alix :

Et puis précisons que pour arrêter de fumer, un service gratuit d'accompagnement par des médecins tabacologues est accessible tout au long de l'année par téléphone au 39 89.