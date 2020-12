Jean Castex durcit le déconfinement. Face à une situation qui s’est améliorée mais qui « marque le pas », le Premier Ministre a annoncé hier soir la levée du confinement mardi prochain. Il a toutefois précisé qu’il sera assorti de conditions plus restrictives que prévu. Tout d’abord, l’instauration d’un couvre-feu de 20h à 6h. Une exception sera faite pour le réveillon de Noël. En revanche, aucune dérogation ne sera accordée pour celui du Nouvel an. Autre mesure annoncée : les établissements culturels ne rouvriront pas le 15 décembre. Les règles pour les lieux de culte ne seront pas revues à la hausse. Et les supporters ne pourront pas retourner dans les stades avant janvier. Points positifs : l’attestation de déplacement ne sera plus obligatoire en journée, et les déplacements inter-régions seront autorisés dès le 15 décembre.

Des mesures qui n’ont pas de quoi satisfaire le Collectif non essentiel de Charente-Maritime qui appelle à la mobilisation. Une manifestation est prévue lundi à 15h devant la préfecture de La Rochelle pour réclamer la reprise de toutes les activités, sans attendre le 20 janvier pour celles qui sont encore fermées comme les restaurants, les bars, salles de sport, cinémas ou les boîtes de nuit. « Il y a urgence en cette période de fêtes », peut-on lire dans le communiqué du collectif qui tire la sonnette d’alarme. « Combien ne s’en remettrons pas », se désespère-t-il. Une délégation doit être reçue par le préfet ce jour-là.