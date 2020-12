Nature environnement 17 soutient l’action en justice de l’association One voice contre l’abattage du loup qui rôde actuellement en Charente-Maritime. One voice qui a déposé vendredi un recours auprès du tribunal administratif de Poitiers pour faire annuler l’arrêté préfectoral autorisant le recours à des tirs létaux pour neutraliser l’animal. Ce dernier qui s’est déjà attaqué à trois troupeaux de brebis dans le nord du département, depuis qu’il s’est échappé de son refuge deux-sévrien il y a trois semaines. Dans un communiqué publié hier, Nature environnement 17 parle d’une « mauvaise décision » du préfet. « L’urgence est de mettre en œuvre les moyens pour récupérer ce loup et laisser du temps aux équipes de l’Office français de la biodiversité qui sont sur le terrain », selon l’association écologiste. A noter que le recours de One voice sera examiné le 16 décembre.