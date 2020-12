Corinne Imbert demande la réouverture des parcs zoologiques. La sénatrice de la Charente-Maritime vient de se fendre d’un courrier, cosigné par l’ensemble des parlementaires du département, et adressé à la Ministre de la Transition écologique, dans lequel elle souhaite que les parcs animaliers puissent rouvrir leurs portes au plus vite, à l’image du Zoo de La Palmyre. Il en va de la survie de ces établissements qui, en outre, contrairement au premier confinement, ne bénéficient pas cette fois d’aides de l’Etat pour prendre en charge les frais d’alimentation, de soins et d’entretien des animaux, alors même que les cirques animaliers, eux, ont bénéficié d’une aide supplémentaire. « Cette décision est incompréhensible », s’indigne Corinne Imbert qui dénonce également le manque de visibilité concernant les dates possibles de réouverture.