L’appel à la grève aujourd’hui en Charente-Maritime dans les secteurs de la santé et de l’action sociale. Le syndicat Force ouvrière se mobilise pour réclamer l’extension du Ségur de la santé à tous les agents du social et du médico-social publics et privés. Il continue de dénoncer une inégalité de traitement et de faire pression sur le gouvernement pour obtenir satisfaction, soit le versement de 183 euros nets mensuels à l’ensemble des personnels pleinement mobilisés pendant la crise sanitaire. On écoute Lydie Turpaud, éducatrice en foyer pour autistes à Saint-Savinien et secrétaire adjointe du syndicat SDAS FO 17, qui fait partie comme elle le dit des « oubliés du Ségur » :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/greve-medico-social.mp3 Une manifestation est prévue ce matin à 10h devant la préfecture de La Rochelle où une délégation doit être reçue dans la matinée.