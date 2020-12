Le déploiement de la fibre optique retardé en Charente-Maritime. Initialement prévu pour fin 2022, c’est finalement à l’été 2023 que le chantier sera totalement achevé. En cause : la crise sanitaire et l’épidémie de covid-19. Elle a clairement eu un impact sur la productivité en raison des mesures sanitaires à respecter. Impossible aujourd’hui de faire travailler plusieurs corps de métiers en même temps sur un même chantier. Ce que nous confirme Jean-Benoît Leclercq, directeur général de Charente-Maritime Très Haut Débit, en charge des opérations :

Ce qui a pour effet d’entraîner un surcoût que prend en charge l’installateur, et non la collectivité. Budget global : 326 millions d’euros. A ce jour, 500 personnes travaillent à temps plein sur le déploiement de la fibre dans le département. Les chantiers avancent bien, notamment dans les secteurs de Surgères, Burie, Matha, l’île de Ré et Royan Atlantique. Tant mieux, car la demande de raccordement est forte, d’autant plus depuis la crise sanitaire comme le souligne Jean-Marie Roustit, vice-président du Département en charge du Très haut débit :

La covid-19 a eu un effet moteur sur les demandes d’abonnement qui sont de l’ordre de 2000 par mois. Trois opérateurs se partagent le marché : Orange, SFR et Free. Pour connaître son éligibilité, rendez-vous sur le site charentemaritimetreshautdebit.fr