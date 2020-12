La Ville de Saint-Jean-d’Angély maintient ses fêtes de Noël. Malgré la crise sanitaire, la municipalité a souhaité offrir aux habitants et visiteurs des animations. Un marché de Noël et une fête foraine seront notamment installés à partir du 18 décembre place de l’Hôtel de ville, suivis de nombreuses festivités.

Du 19 au 23 décembre : Photo avec le père Noël

Du 8 au 31 décembre : Vitrine magique C2A à estimer (visible au 21 rue de l’Hôtel-de-Ville, tirage le 2 janvier)

18 décembre : Inauguration du marché de Noël à 18h30

19 décembre : Animation “Petit train des Bartos” et atelier ballons sculptés

19 décembre : Concert de Noël (jazz) | 18h30 | Eden

20 décembre : Séance de cinéma gratuite à 15h (Poly) et duo musical pétillant Groov service

22 décembre : Animation “Petit train des Bartos” et atelier ballons sculptés

23 décembre : Animation “Petit train des Bartos” et atelier ballons sculptés

27 décembre : Séance de cinéma gratuite à 15h (Les Elfkins, opération pâtisserie)