Un appel à témoins a été lancé après l’accident mortel survenu mardi dernier à Saint-Sauvant, entre Saintes et Cognac. Un jeune homme de 28 ans a perdu la vie. Après avoir ralenti, son véhicule a été heurté par l’arrière. Ce qui l’a propulsé sur la voie de gauche et a été percuté de plein fouet par un autre véhicule arrivant en face. La collision s’est produite vers 17h30 sur la RN141. Trois voitures ont été impliquées : une Peugeot 106 rouge, une Peugeot 308 blanche avec un logo publicitaire dans le sens Cognac-Saintes, et une Mercedes classe B noire dans l’autre sens. Toute personne ayant été témoin de cet accident peut contacter la brigade de gendarmerie de Saintes au 05 46 93 01 19.